Hier gibt's die meisten Jobs

Die Arbeitslosigkeit geht zurück – und wir haben einen Rekord an 270.000 offenen Jobs.

Wien. Der Arbeitsmarkt in Österreich entwickelt sich weiter positiv, vermeldete Minister Martin Kocher am Dienstag. Aktuell sind 336.650 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind 6.868 weniger als noch vor einer Woche.



Die Langzeitarbeitslosigkeit konnte laut Kocher wieder auf Vorkrisenniveau gedrückt werden.



