Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Polizei
© Getty

Auf der Flucht

Home-Invasion: Hotelbesitzer (79) von Räuber-Duo überfallen

30.08.25, 16:47
Teilen

Ein 79-jähriger Tiroler Hotelier ist am späten Freitagabend Opfer eines Überfalls geworden.

Er wurde von vermutlich zwei Tätern in den Privaträumlichkeiten seines Betriebes in Wattens attackiert, wie eine Polizei-Sprecherin der APA am Samstag mitteilte. Die vermummten Eindringlinge schlugen und fesselten den Mann. Danach ergriffen sie mit einer Beute in unbekannter Höhe die Flucht.

Die Home Invasion fand laut Polizei am Freitag um etwa 22.15 Uhr statt. Die Täter, die schwarze Kapuzenpullis getragen haben sollen, wendeten gegenüber dem Opfer massive Gewalt an. Der Hotelier wurde zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Er erlitt schwere Verletzungen, konnte nach der Tat aber noch selbst den Notruf aktivieren.

Der 79-Jährige wurde notversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Derzeit läuft die Fahndung nach den Räubern. Einer von ihnen soll über ein besonderes Merkmal verfügen, nämlich eine auffällige Narbe an einem Mundwinkel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden