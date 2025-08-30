Home-Invasion: Hotelbesitzer (79) von Räuber-Duo überfallen

Ein 79-jähriger Tiroler Hotelier ist am späten Freitagabend Opfer eines Überfalls geworden.

Er wurde von vermutlich zwei Tätern in den Privaträumlichkeiten seines Betriebes in Wattens attackiert, wie eine Polizei-Sprecherin der APA am Samstag mitteilte. Die vermummten Eindringlinge schlugen und fesselten den Mann. Danach ergriffen sie mit einer Beute in unbekannter Höhe die Flucht.

Die Home Invasion fand laut Polizei am Freitag um etwa 22.15 Uhr statt. Die Täter, die schwarze Kapuzenpullis getragen haben sollen, wendeten gegenüber dem Opfer massive Gewalt an. Der Hotelier wurde zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Er erlitt schwere Verletzungen, konnte nach der Tat aber noch selbst den Notruf aktivieren.

Der 79-Jährige wurde notversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Derzeit läuft die Fahndung nach den Räubern. Einer von ihnen soll über ein besonderes Merkmal verfügen, nämlich eine auffällige Narbe an einem Mundwinkel.