Landwirt bei Traktorunfall tödlich verunglückt

Ein 73-jähriger Landwirt ist am Freitag im Gemeindegebiet Fraxern (Bezirk Feldkirch) bei einem Traktorunfall tödlich verunglückt.

Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit Traktor samt Anhänger auf einem Forstweg unterwegs, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Anhänger blieb an einem Baumstumpf hängen, das Fahrzeug rutschte seitlich ab, stürzte einen Hang hinunter und überschlug sich. Der Landwirt wurde vom Traktor geschleudert und darunter eingeklemmt.

Gegen 15.15 Uhr fand die Ehefrau des 73-Jährigen ihren Mann und alarmierte die Rettungskräfte samt Notarzt. Die eingeleitete Reanimation blieb aber erfolglos.