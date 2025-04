Horror-Unfall: Arbeiter geriet bis zur Brust in Hydraulikpresse

Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es am Donnerstag kurz vor Mittag in einem Industriebetrieb in Unterwaltersdorf: Ein Arbeiter war in eine Arbeitsmaschine eingeklemmt und wurde lebensgefährlich verletzt.

NÖ. Ersten Informationen zufolge kam der zirka 40-Jährige in einem Fenster fertigenden Betrieb in eine große Hydraulikpresse und wurde dabei von der Brust abwärts bis zu den Knien eingeklemmt. © Monatsrevue, Lenger × © Monatsrevue, Lenger × Die Feuerwehren Unterwaltersdorf und Ebreichsdorf wurden umgehend alarmiert. Als erstes traf das Vorausfahrzeug aus Ebreichsdorf ein, welches durch seine Wendigkeit bis zum Unfallort in der Halle vorfahren konnte. Kommandant Michael Ditzer schildert den Einsatz: „Wir fanden einen schwer verletzten Arbeiter vor, der mit dem Rumpf in einer Maschine eingeklemmt war. Wir sicherten ihn und konnten ihn mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts, eines sogenannten Stempels, befreien.“ Der Schwerstverletzte wurde noch an der Unfallstelle vom Samariterbund Ebreichsdorf und dem Team des Notarzthubschraubers Christophorus 3 erstversorgt. Anschließend wurde er in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Wie es zu dem folgenschweren Arbeitsunfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.