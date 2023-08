Ibiza-Detektiv rastet aus: ''Shut the fuck up!''

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos rastet in den sozialen Medien völlig aus.

Julian Hessenthaler, für manche ein Held, für andere ein Schurke, rastet auf X (vormals Twitter) aus. Immer wieder, so schildert es der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, müsse er sich anhören, welche detektivischen Grundsätze er bei der Erstellung der Skandal-Aufnahmen gebrochen hätte. Das Ibiza-Video brachte 2019 den damaligen Vizekanzler H.C. Strache zu Fall.

Ich dachte echt das Thema sei durch. ????

Aber offenbar nicht. Ich hab mir gerade wieder mal anhören können gegen welche detektivischen Grundsätze das Ibiza Video verstossen hätte. ????????

Erstens gab es durch das Bodyguard Material begründeten Verdacht.

1/2 — Julian Hessenthaler (@julianhessentha) August 4, 2023

"Ich dachte echt das Thema sei durch", beginnt Hessenthaler seine Tirade. Zu den Vorwürfen, er hätte gegen detektivische Grundsätze verstoßen, meint er nur: „Erstens gab es durch das Bodyguard Material begründeten Verdacht. Zweitens habe ich nie das Label Detektiv beansprucht." Und dann fügt er noch einen Dritten Punkt an: „Please just STFU." Die Abkürzung STFU steht für "Shut the fuck up" und bedeutet so viel wie "Halt deine Fresse".

Zweitens habe ich nie das Label Detektiv beansprucht.

Drittens. Please just STFU

Es sind 2 komplett andere Welten. Wir reden, gehen, denken und atmen nicht gleich.

Jeder soll seines wählen aber pretty fucking please, spare me the bullshit — Julian Hessenthaler (@julianhessentha) August 4, 2023

"Es sind 2 komplett andere Welten. Wir reden, gehen, denken und atmen nicht gleich. Jeder soll seines wählen aber pretty fucking please, spare me the bullshit (dt. "Erspart mir den Blödsinn", d. Red.)", schreibt Hessenthaler abschließend.