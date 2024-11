Influencer testet: So viele Pommes bekommt man bei McDonald's für sein Geld

Der Wiener Foodblogger DJ Mosaken verrät, bei welcher Pommes-Portion die beste Preisleistung gegeben ist.

Foodblogger DJ Mosaken war in Wien wieder mit der Waage unterwegs. Seine Mission lautete, ein für allemal aufzudecken, wie viele Pommes man für sein Geld bei McDonald's wirklich bekommt. Eine kleine, mittlere oder große Portion Pommes Frites - was zahlt sich am meisten aus? Hier ist das Ergebnis:

Kleine Pommes: 72 Gramm zum Kilopreis von 30,67 Euro

Mittlere Pommes: 101 Gramm zum Kilopreis von 29,70 Euro

Große Pommes: 143 Gramm zum Kilopreis von 22,76 Euro

Das Fazit von DJ Mosaken lautet: Große Pommes zahlen sich bei McDonald's am meisten aus, weil man dafür die beste Preis-Leistung erhält!