Juden-Hasser marschieren am 1. Mai auf

Bei Demos am 1. Mai kam es mitten in Wien zu offenem Hass gegen Israel und Juden.

Seit dem Beginn des Gaza-Krieges kommt es auch in Österreich regelmäßig zu pro-palästinensischen Demos, auf denen anti-israelische Parolen skandiert wurden – so auch am 1. Mai.

Im Rahmen der KOMintern-Demo (Kommunistische Gewerkschaftsinitiative) gab es auch eine palästinensischen Block. Die Demonstranten zogen über den Wiener Ring, schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten dabei Anti-Israel-Parolen.

"from the river to the sea" u andere parolen im pali-block von komintern, YS usw #w0105 pic.twitter.com/kifp55NAJv — Hilde Harmlos (@HildeHarmlos) May 1, 2024

"From the river to the sea"

,Immer wieder zu hören war dabei der Ausspruch: "From the river to the sea, Palenstine will be free (Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein). Die Parole bezieht sich auf das Gebiet zwischen Jordan („River“) und Mittelmeer („Sea“), und umfasst damit nicht nur Gaza und das Westjordanland, sondern auch den ganzen Staat Israel. Viele Experten sehen darin den Ausruf zur Vernichtung des israelischen Staates.