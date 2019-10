Heimtückische Bombenfalle gegen Ex-Frau

Ein Sprengstoffangriff hat sich am Dienstag in der Früh in der Gemeinde Guttaring im Bezirk St. Veit/Glan ereignet. Ersten Informationen zufolge hat ein Mann seiner Ex-Frau ein mit Sprengmittel gefülltes Paket vor die Haustüre einer Gemeindewohnung am Römerweg gelegt. Danach läutete er an und ergriff die Flucht. Die Frau fand das Paket vor der Tür und öffnete es. Bei der folgenden Detonation erlitt die Frau schwere Verletzungen.

© Privat

Das mutmaßliche Opfer A V. (29): Die Kärntnerin ist dreifache Mutter, Lifestyle-Bloggerin und Model

Opfer wurde ins Spital geflogen