Streit um Drogen eskalierte – Mann mit Baseballschläger verprügelt

Klagenfurt. Ein Treffen zweier Männer ist in der Nacht auf Sonntag in Klagenfurt eskaliert. Ein 50 Jahre alter Krumpendorfer hatte sich mit einem 42-jährigen Klagenfurter getroffen, um laut Polizei über angebliche Suchtmittelmissbräuche in der Familie des Jüngeren zu sprechen. Es kam zu einem heftigen Streit, bei dem der 42-Jährige verletzt wurde.

Der Krumpendorfer ging mit einem Baseballschläger auf seinen Kontrahenten los und beschädigte auch dessen Auto. Eine Anrainerin wurde auf den Streit aufmerksam und alarmierte die Polizei. Als die Polizeistreife kam, flüchtete der 50-Jährige mit seinem Auto, er wurde jedoch wenig später von den Beamten gestoppt und festgenommen. Bei der Vernehmung stellte sich heraus, dass der Mann auch mit seinem Auto auf den Klagenfurter losgefahren war, der sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit brachte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des 50-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt an.