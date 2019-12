Unwetter: Noch immer 150 Höfe abgeschnitten

Durch das Unwetter entstanden in Kärnten 20 Millionen Euro Schaden an Straßen und Wegen.

Klagenfurt. Nach dem Unwetter Mitte November sind in Kärnten nach wie vor 150 Häuser und Höfe von der Außenwelt abgeschnitten. Wie der zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP) am Dienstag nach der Sitzung der Kärntner Landesregierung sagte, beträgt allein der Schaden an Straßen und ländlichem Wegenetz rund 20 Millionen Euro.

"Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, an manchen Orten sind die Bedingungen sehr schwierig. Hier sind hochkomplexe Tiefbauarbeiten notwendig", sagte Gruber. Das Bild, das sich in den betroffenen Gemeinden zeigt, sei verheerend, bis zu zwei Drittel des ländlichen Wegenetzes seien beschädigt. Man möchte versuchen, die Wege so herzurichten, dass bis Weihnachten alle Höfe wieder erreichbar sind.