Anklage gegen „Barista-Bande“ liegt nun vor

Nicht Kaffeebohnen sondern Kaffeemaschinen waren das Ziel der Diebesbande.

Im Fall der „Barista-Bande“ ist eine nicht rechtswirksame Anklage gegen sechs rumänische Staatsbürger beim Landesgericht Klagenfurt eingebracht worden. Die Bande soll gezielte Raubzüge auf Lkw-Parkplätzen durchgeführt haben und war auf Kaffeemaschinen spezialisiert - es gilt die Unschuldsvermutung. In der Nähe von Fabriken in Italien, in denen hochpreisige Kaffeemaschinen hergestellt werden, legten sich die Verdächtigten auf die Lauer. Dann verfolgten sie die Lkw-Fahrer bis nach Österreich. Zugeschlagen wurde auf Rastplätzen, u.a. in Arnoldstein oder Feistritz/Drau, während die Fahrer schliefen. Den Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft.