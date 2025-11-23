Mega-Vorsprung: Nächste Shiffrin-Show in Gurgl

US-Skistar Mikaela Shiffrin hat auch den zweiten Weltcup-Slalom der Saison für sich entschieden.

Katharina Truppe rettete am Sonntag in Gurgl als Sechste die ÖSV-Ehre. Shiffrin gewann wie auch schon zuletzt in Levi überlegen vor der für Albanien fahrenden Lara Colturi (+1,23 Sek.) und feierte ihren 103. Weltcupsieg, den 66. im Slalom. Dritte wurde Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz (+1,41). Genau dieses Siegespodest hatte es im Ötztal auch 2024 gegeben.

ÖSV-Hoffnungsträgerin Katharina Liensberger schied im ersten Durchgang aus. Katharina Huber kam auf Rang zwölf, Katharina Gallhuber folgte an der 13. Stelle. Truppe (+2,05) verbesserte sich im Finale noch um fünf Positionen, ein Flow-Gefühl stellte sich bei der Kärntnerin aber auch im zweiten Durchgang nicht ein. "Der Steilhang ist mir gut gelungen. Ich habe mich irgendwie nicht so gut gefühlt, aber ab und zu ist nicht so gut fühlen auch schnell", sagte Truppe im ORF. Franziska Gritsch belegte Rang 17, Lisa Hörhager wurde 19., Nathalie Falch 26.

Für die beim Slalom-Auftakt in Levi als beste Österreicherin zehntplatzierte Liensberger war das Rennen nach einem frühen Steher durch einen Fehler wenige Tore später zu Ende. "Das Rennen war vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Der dritte Schwung hat einfach nicht gepasst", sagte Liensberger im ORF und sprach von einem Tiefpunkt. "Das ist definitiv sehr bitter, so was sollte nicht passieren. Ich muss das so hinnehmen. Ich denke, es kommen wieder bessere Tage, da werde ich wieder aufs Neue angreifen." Das Aus vor Heimpublikum sei aufgrund der idealen Bedingungen und ihrer guten Trainingsleistungen besonders schade. "Es war alles angerichtet", so die WM-Dritte. Nicht am Start war die in Levi siebentplatzierte Slowenin Neja Dvornik, die sich beim Einfahren eine Knöchelverletzung zugezogen hatte.