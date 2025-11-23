Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Thomas Sykora
© GEPA

Slalom in Gurgl

Verletzungs-Drama um ORF-Experten Thomas Sykora

23.11.25, 10:55
Thomas Sykora hat sich am Knie verletzt. 

Beim Herren-Slalom am Samstag fuhr Thomas Sykora noch in gewohnter Manier als Kamerafahrer durch die Stangen, am Sonntag fehlte der Niederösterreicher dann aber leider in Gurgl.

Wie ORF-Moderatorin Alina Zellhofer verriet, hat sich Sykora am Knie verletzt und konnte deshalb beim Damen-Rennen nicht mit der Kamera an den Start gehen. Wie schwer der 57-Jährige verletzt ist, ist unklar.

Thomas Sykora
© GEPA

Der ORF musste deshalb kurzfristig umplanen. An der Stelle von Sykora schnallte sich die junge ÖSV-Vorläuferin Valentina Rings-Wanner die Helmkamera um und lieferte tolle Bilder.

