Autolenkerin crasht in Moped mit Geschwister – 14-Jähriger tot

Bub saß bei seiner Schwester am Sozius.

Villach. Ein 14 Jahre alter Bub aus dem Bezirk Villach-Land ist nach einem Mopedunfall am Montag einen Tag später im Klinikum Klagenfurt gestorben. Das gab die Landespolizeidirektion Kärnten am Donnerstag bekannt. Der Bub war am Sozius seiner 15-jährigen Schwester mitgefahren, als das Moped in Drobollach am Faaker See (Stadtgemeinde Villach) vom Auto einer 55-jährigen Villacherin gestreift wurde.

Moped geriet ins Schleudern

Die Autolenkerin war nach dem Überholmanöver wieder auf die rechte Fahrspur geschwenkt. Warum sie dabei das Zweirad streifte, ist nicht bekannt. Das Moped geriet ins Schleudern, die Geschwister stürzten auf die Fahrbahn. Beide wurden ins Landeskrankenhaus nach Villach gebracht. Der 14-Jährige wurde wenig später auf Grund der Schwere seiner Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt überstellt. Doch auch dort konnte ihm nicht mehr geholfen werden.