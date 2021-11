Corona: Österreichs größter Krampuslauf abgesagt

Organisator: Veranstaltung in diesen Dimensionen nicht möglich.

Klagenfurt. Der Klagenfurter Krampusumzug ist für heuer abgesagt worden. Dies teilte die Stadt in einer Aussendung am Dienstag mit, nach einem Gespräch von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Krampuslauforganisator Josef Pickl-Hafner. Der Lauf war für den 20. November geplant, fällt aber den steigenden Coronazahlen zum Opfer. Betroffen sind auch die Umzüge in Annabichl und Welzenegg.

Bürgermeister: "Wir haben alles versucht"

Dass der Umzug abgesagt werden muss, liegt auch an seiner Beliebtheit: 2017 etwa waren neben rund 1.000 Krampussen noch mehrere Zehntausend Zuschauer beim Krampuslauf. "Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es nicht möglich eine Veranstaltung in dieser Dimension abzuhalten", sagte Pickl-Hafner. Bürgermeister Scheider ergänzte: "Wir haben alles versucht, den Klagenfurter Krampusumzug stattfinden zu lassen, da Brauchtum einen enormen Stellenwert für uns hat." Jedoch müsse im Sinne der Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer der Umzug abgesagt werden.