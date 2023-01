Eine 88-jährige Klagenfurterin hat am Freitag Schmuck und Gold im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages an einen Betrüger verloren.

Der Mann hatte die betagte Frau angerufen und den "Unfalltrick" angewandt, also erklärt, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen sei und nun viel Geld als Kaution hinterlegt werden müsse. Die Tochter hatte währenddessen aber im oberen Stockwerk des Hauses ihrer Mutter geschlafen, teilte die Polizei mit.

Die 88-Jährige war gegen 12.00 Uhr angerufen worden. Der Täter gab sich als Polizist aus und sagte, dass die Tochter der Frau in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und Geld brauche, um aus dem Gefängnis zu kommen. Die Frau gab an, dass sie kein Bargeld, sondern nur wertvollen Schmuck und Gold daheim habe. Während des mindestens einstündigen Gesprächs kam der Mann zum Wohnhaus der Frau und holte Gold und Schmuck in einem Sack ab. Erst danach bemerkte die Frau, dass sie betrogen wurde. Die Geschädigte erlitt einen Schock und konnte deshalb keine näheren Angaben zu dem Mann machen. Die genaue Schadenshöhe war laut Polizei vorerst unbekannt, dürfte sich aber auf einen sechsstelligen Eurobetrag belaufen.