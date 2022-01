Grausamer Tod für drei Hunde in Kärnten.

Beim Brand einer Gartenhütte in St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) sind am Sonntagnachmittag drei Hunde ums Leben gekommen. Laut Polizei stand die Hütte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits zur Gänze in Flammen. Der 50 Jahre alte Besitzer hatte in der Hütte einen Holzofen in Betrieb. Ob dieser das Feuer ausgelöst hatte, muss erst ermittelt werden. Die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt.