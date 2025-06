Einbruchsserie in Lakesidepark in Klagenfurt

Unbemerkter Einbruch an vielbefahrener Straße.

Ktn. Der Lakesidepark in Klagenfurt wird seit dem Vorjahr in einer siebenten Baustufe ausgebaut. Die Baustelle liegt neben der relativ stark befahrenen Straße zwischen Minimundus und Klagenfurt Viktring, dennoch gab es am Pflingstwochenende Einbrüche in sechs Baucontainer, einige wurden dabei komplett ausgeräumt. Die Polizei geht davon aus, dass größere Fahrzeuge beladen wurde und dass es einige Zeit gedauert hat. Der Zaun rund um die Baustelle war nicht abgesperrt.Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.