Flughafen Klagenfurt auf der Suche nach Pächtern

Flughafen Klagenfurt sollen bald Mieteinnahmen "zufliegen".

Ktn. Wie angekündigt muss der Flughafen Klagenfurt Einnahmequellen abseits des Fluggeschäftes suchen. Die Flughafen-Betriebsgesellschaft hat deswegen nun nicht betriebsnotwendige Flächen zur Verpachtung ausgeschrieben. Darauf sollen ein Supermarkt und ein Hotel - die Bettenzahl ist noch offen - entstehen. Ausgeschrieben wird auch der Neubau eines weiteren Hangars für Privatflugzeuge.

Martin Payer, Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen-Betriebsgesellschaft, im ORF-Interview: „Weil es aktuell zu wenig Hangarflächen am Flughafen gibt und wir vom Markt zugerufen bekommen haben, dass so etwas von Interesse ist und deshalb werden wir jetzt sehr zeitnah einige tausend Quadratmeter Hangarfläche ausschreiben. Das heißt wir bieten unseren Grund und Boden an für jemanden, der einen Hangar bauen will.“

Ab Herbst können auch 700 m² Bürofläche gemietet werden. Noch heuer soll werde mit dem Bau des neuen Hubschrauber-Stützpunktes begonnen werden, fünf Millionen Euro werden hier investiert.