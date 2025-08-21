Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Flughafen Klagenfurt
© Flughafen Klagenfurt

Hotel geplant

Flughafen Klagenfurt auf der Suche nach Pächtern

21.08.25, 09:37
Teilen

Flughafen Klagenfurt sollen bald Mieteinnahmen "zufliegen". 

Ktn. Wie angekündigt muss der Flughafen Klagenfurt Einnahmequellen abseits des Fluggeschäftes suchen. Die Flughafen-Betriebsgesellschaft hat deswegen nun nicht betriebsnotwendige Flächen zur Verpachtung ausgeschrieben. Darauf sollen ein Supermarkt und ein Hotel - die Bettenzahl ist noch offen - entstehen. Ausgeschrieben wird auch der Neubau eines weiteren Hangars für Privatflugzeuge. 

Hotelzimmer
© Getty

Martin Payer, Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen-Betriebsgesellschaft, im ORF-Interview: „Weil es aktuell zu wenig Hangarflächen am Flughafen gibt und wir vom Markt zugerufen bekommen haben, dass so etwas von Interesse ist und deshalb werden wir jetzt sehr zeitnah einige tausend Quadratmeter Hangarfläche ausschreiben. Das heißt wir bieten unseren Grund und Boden an für jemanden, der einen Hangar bauen will.“

Ab Herbst können auch 700 m² Bürofläche gemietet werden. Noch heuer soll werde mit dem Bau des neuen Hubschrauber-Stützpunktes begonnen werden, fünf Millionen Euro werden hier investiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden