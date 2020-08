Fuchs biss wieder kleines Kind in Hotel

Unfassbar: Erneut schlich sich ein Fuchs in ein Hotel und biss ein schlafendes Kind.

Kärnten. Langsam wird es abenteuerlich: Erneut ist ein Fuchs am Nassfeld über einen Balkon in ein Hotelzimmer eingestiegen und hat zugebissen. Diesmal verletzte er die dreijährige Tochter eines Ehepaares, die gemeinsam mit ihren Eltern im Gästebett geschlafen hatte. Das Kind erlitt Bisswunden am Fuß, der Fuchs flüchtete vor den aufgeschreckten Eltern. Das verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Dass es sich zweifelsfrei um einen Fuchs gehandelt hatte, zeigten die Fußabdrücke (Trittsiegel) auf dem Leintuch des Betts.

Bereits vor fast genau einem Monat – am 20. Juli – hatte eine Fuchsattacke in einem Hotel am Nassfeld für Aufsehen gesorgt. Auch damals kam das Tier über eine geöffnete Balkontür in das Zimmer eines Gastes und biss den 51-Jährigen. Anschließend flüchtete der Fuchs in ein nebenliegendes Hotelzimmer und attackierte einen Buben (10).

Das ungewöhnliche Verhalten des Fuchses gibt Experten Rätsel auf. Vermutlich ist das Wildtier an Menschen gewöhnt. Tollwut scheidet wohl eher aus, in Kärnten existiert die Krankheit gegenwärtig nicht.