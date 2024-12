Der 3,5 Kilometer lange Silvesterpfad wird mit Fackeln ausgeleuchtet.

Fernab des Feuerwerkslärms und mitten in unberührter Natur bietet der Silvesterpfad Maltschacher See in Kärnten eine ganz besondere Art, das neue Jahr zu begrüßen. Als hundefreundlicher Geheimtipp vereint der Abend am See Ruhe und gesellige Atmosphäre an den Genuss-Ständen und am Lagerfeuer für alle, die Silvester anders feiern möchten. Der mit Kerzen und Fackeln beleuchtete Spazierweg ist 3,5 Kilometer lang.