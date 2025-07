Gleitschirm-Pilotin (49) tödlich verunglückt

Die erfahrene Gleitschirmfliegerin erreichte während der Startphase offenbar nicht die nötige Flughöhe und geriet in ein Baumareal. Dort verfingen sich die Leinen ihres Gleitschirms in einem Baum.

Kärnten. Heute kam es gegen 10:30 Uhr in der Gemeinde Kleblach-Lind (Bezirk Spittal/Drau) zu einem tödlichen Gleitschirmunfall. Eine 49-jährige deutsche Pilotin wollte von einem Hang aus zu einem Landeplatz fliegen. Während der Startphase erreichte sie offenbar nicht die nötige Flughöhe und driftete in Richtung eines Baumareals ab. Dabei verfingen sich die Leinen ihres Gleitschirms in einem Baumwipfel. In der Folge stürzte die erfahrene Gleitschirmfliegerin aus etwa zehn Metern Höhe zu Boden, wie die Polizei berichtet.

Anwesende Personen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Notarzthubschrauber RK1 traf kurze Zeit später ein, doch trotz aller Bemühungen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren neben der örtlichen Polizeiinspektion Steinfeld auch die PI Greifenburg, die Alpinpolizei, ein Polizeihubschrauber sowie die Bergrettung Oberes Drautal.