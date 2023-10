Hallenbad Klagenfurt: Jetzt gibt es die ersten Bilder

Das neue Schwimmbad bietet Platz für 700 Personen.

Klagenfurt. Zumindest virtuell kann das neue Hallenbad in Klagenfurt schon bewundert werden: Am Montag wurden die 3D-Pläne präsentiert, damit "sämtliche Spekulationen über das Projekt beendet werden", hieß es. Noch heuer rollen die Bagger am Areal am Südring in der Nähe des Stadions an. Aktuell finden noch archäologische Grabungsarbeiten statt, die sich im Sommer wegen des schlechten Wetters verzögerten.

Am Zeitplan, Ende nächsten Jahres den ersten Teil des Hallenbads zu eröffnen, ändert das aber nichts. Der Alpen-Adria-Sportpark wird hell und freundlich, hat das ganze Jahr geöffnet und ist in einen Familienbereich und einen Sportbereich unterteilt. Der Familienbereich bietet eine 19 Meter lange Rutsche und ein Baby- und Kinderbecken. Der Sportbereich umfasst ein 50 Meter langes Edelstahl-Schwimmbecken mit Sprungtürmen und ein extra tiefes Becken für Wasserball und Unterwasser-Rugby. Auf der Zuschauertribüne können 300 Menschen Platz nehmen, dazu kommt noch ein Gastronomiebereich. Das Olympiazentrum wird im ersten Stock untergebracht.

50 Millionen Euro investiert die Stadt Klagenfurt, etwa zehn Millionen Euro kommen aus Förderungen von Bund und Land. Im neuen Schwimmbad haben insgesamt 700 Personen Platz.