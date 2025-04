Hallenbadprojekt in Klagenfurt: Fördergeld soll nach St. Veit abfließen

Das Hallenbadprojekt in Klagenfurt liegt seit Jahren auf Eis.

Ktn. Knalleffekt wie bei einer Arschbombe am Donnerstagabend im Gemeinderat von St. Veit an der Glan: SPÖ, ÖVP und Grünen forderten per Resolution von Bund und Land Kärnten, dass die eigentlich für das Klagenfurter Hallenbad zugesagten Fördergelder nach St. Veit fließen sollen. Die FPÖ hat nicht mitunterschrieben. Mit den mehr als 15 Millionen Euro solle am Standort des bestehenden Hallenbads in St. Veit ein größeres Zentralbad für beide Städte entstehen.

Der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (Liste Scheider) sieht in diesem Vorstoß ein grobes Foul: „Dieses Vorgehen trägt nicht zu einer guten Verbindung im Zentralraum bei, und ich werde das auch bei der nächsten Sitzung zur Sprache bringen. Anstatt dass wir zusammenarbeiten, wird aufeinander losgegangen.“