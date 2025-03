Handy-Führerschein für Kinder in Planung

Spielerische Aufklärung rund um die Themen Smartphone, Cybersicherheit, Internet, Soziale Medien und Co.

Ktn. Nach dem Handyverbot in den Volksschulen seit Anfang Februar in Kärnten soll es nun auch einen Handy-Führerschein für Kinder und Jugendliche geben. Ziel ist die kompetente Nutzung der Sozialen Medien und die Vermeidung gefährlicher Tendenzen. Die SPÖ wird beim Landtag am 20. März einen Dringlichkeitsantrag zur Umsetzung einbringen. Abgeordneter Stefan Sandrieser will eine Sensibilisierung für das Thema: „Mit Workshops sollen ganz gezielt junge Menschen befähigt werden, kritisch die Handy-Möglichkeiten im Social-Media-Bereich zu nutzen und Gefahren zu erkennen.“