Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Ironman Austria Schwimmbewerb
© Ironman Austria

Für 5 Jahre

Ironman Austria bleibt 2027 bis 2031 in Kärnten

01.12.25, 12:27 | Aktualisiert: 01.12.25, 15:25
Teilen

Der Ironman für 2026 ist schon wieder ausverkauft. 

Ktn. Der Ironman Austria bleibt weitere fünf Jahre - 2027 bis 2031 - in Kärnten. Zur Vertragsverlängerung gab es am Montag eine Pressekonferenz in Klagenfurt. 26 Mal wurde der Ironman schon in Kärnten ausgetragen, für 2026 war er wieder nach drei Monaten ausverkauft, meinte Regionaldirektor Felix Eichenberger erfreut. Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser (SPÖ) lobte die "organisatorische Perfektion und Attraktivität" des Events. Der Termin bleibt im Juni.

Klaus Ehrenbrandtner, Chef der Kärnten Werbung, verwies auf Teilnehmer aus 70 Nationen, 3.000 Athletinnen und Athleten und ihre Begleitpersonen, die nicht nur die Vorsaison im Juni beleben sondern auch Social-Media-Bilder und -Erinnerungen von "aktiven Menschen in der Natur vor dieser unglaublichen Kulisse" in die Welt tragen würden. "Das ist ein Jackpot." Das Event wird von der öffentlichen Hand mit 390.000 Euro mitfinanziert. Der entsprechende Antrag wird nächste Woche in der Landesregierung beschlossen, sagte Kaiser.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden