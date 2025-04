× Kärntner hortete verbotene Waffen und NS-Devotionalien

Ein Sammler von unzähligen Devotionalien mit Bezug zum Nationalsozialismus ist Ende März in Wolfsberg ausgeforscht worden.

Der 39-jährige Mann hatte außerdem 1.600 illegale Böller und Feuerwerkskörper daheim, weiters verbotene Waffen. Aufgrund dessen wurden ihm auch seine legal besessenen Schusswaffen, Munition sowie sein Waffenschein abgenommen, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

© LPD Kärnten ×

Wegen einer Zeugenaussage hatte es am vergangenen Freitag eine Hausdurchsuchung bei dem 39-Jährigen gegeben. Dabei wurden NS-Devotionalien wie Bilder, Fahnen, Abzeichen, Geschirr mit Hakenkreuzen, Hitler-Reliefs und ein Stahlhelm gefunden. Der 39-Jährige bestritt die Vorwürfe des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz. Er gab an, die sichergestellten NS-Devotionalien als Sammler erworben zu haben. Dafür habe er "einen mittleren bis hohen vierstelligen Betrag" investiert und die Gegenstände auf Flohmärkten in ganz Österreich gekauft, so die Polizei. Er wird angezeigt.