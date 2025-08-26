Alles zu oe24VIP
Kärntner Tourismus im Juli mit Minus
© Kärnten Werbung/KK

Urlauber blieben aus

Kärntner Tourismus im Juli mit Minus

26.08.25, 15:21
Teilen

Mehrere Regentage seien der Hauptgrund.

Der Tourismus in Kärnten verzeichnete im Juli ein deutliches Minus. Laut Landesstatistik kamen 8,8 Prozent weniger Gäste als im Vorjahresmonat. Auch die Nächtigungen gingen um 4,5 Prozent zurück und erreichten damit den zweitschlechtesten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen vor 57 Jahren.

Regentage seien der Hauptgrund

Hauptgrund für die schwache Bilanz waren mehrere Regentage, die den Reiseverkehr beeinträchtigten. Besonders betroffen waren österreichische Urlauber: Ihre Zahl sank um 14,4 Prozent. Auch deutsche Gäste kamen seltener nach Kärnten, mit einem Minus von 10,5 Prozent. Ein möglicher Grund: In großen deutschen Bundesländern begannen die Sommerferien erst im August, sodass viele Familien ihren Urlaub verschoben.

Region Villach mit geringstem Minus

Positiv verzeichnete Kärnten Zuwächse bei Gästen aus Tschechien, Polen und Großbritannien. Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: Die Region Villach verzeichnete das geringste Minus, während Klopeiner See und Wörthersee am stärksten betroffen waren.

Die Entwicklung zeigt, dass wetterabhängige Faktoren weiterhin großen Einfluss auf die Tourismuszahlen haben. Trotz leichter Erholungstendenzen in einzelnen Regionen bleibt die Bilanz für Juli enttäuschend. Für den kommenden August hoffen Hoteliers und Tourismusexperten auf bessere Buchungszahlen, da dann die Ferien in den wichtigen Herkunftsländern vieler deutscher Gäste beginnen.

