Koralmbahn: ÖBB und Westbahn planen neue Haltestelle nahe Klopeiner See

Zug soll ab März 2026 in Südkärnten halten.

Ktn. Fernzüge sollen künftig doch in Kühnsdorf nahe des Klopeiner Sees Halt machen. Eine entsprechende Absichtserklärung gibt es von der Westbahn. Auch die ÖBB wollen die Einbindung des Bahnhofs in die Fahrpläne prüfen, hieß es am Donnerstag. Seit vielen Jahren setzt sich Kärntens Wirtschafts- und Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) mit Nachdruck dafür ein, dass die Züge der Koralmbahn nicht an der gesamten Region Südkärnten und damit auch an der an Nächtigungen stärksten Sommerdestination vorbeifahren. ÖBB und Westbahn müssen noch die Trassenvergabe für das Schienennetz im Spätsommer abwarten. Die ersten Fahrten auf der Südstrecke sollen im März 2026 angeboten werden, sagt Westbahn-Vorstand Thomas Posch.