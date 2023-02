Mädchen per Instagram in Sex-Falle gelockt

Der nach dem Martyrium einer 14-Jährigen gefasste Mann saß wegen ähnlicher Delikte bereits in Haft.

Kärnten. So viel ist über den Mädchenfänger aus Klagenfurt bekannt: Über Instagram knüpfte er Kontakte zu Minderjährigen, schrieb gleichzeitig einer 13- und einer 14-Jährigen. Bei der Älteren gelang es dem einschlägig amtsbekannten, nicht belehr- und therapierbaren Pädophilen, das Mädchen zu sich nach Hause zu locken und ihm mehrmals Alkohol und morphinhaltige Schmerzmittel verabreicht sowie durch massive Einschüchterung mehrmals zum Geschlechtsverkehr gedrängt zu haben.

Mehrere Tage lang war die 14-Jährige in der Gewalt des Sexualstraftäters, ehe sie aus seinen Fängen flüchten konnte. Offenbar dauerte es länger, bis sich der Teenie jemandem anvertrauen konnte. Erst am 16. Februar wurde der Verdächtige, in dessen Wohnung auf einem Laptop zahlreiche Fotos mit kinderpornografischem Inhalt gefunden und ­sichergestellt wurden, festgenommen. Der Mann befindet sich wegen sexuellen Missbrauchs in U Haft. Weitere Opfer werden befürchtet. Hinweise: 059133 25 3333 (SPK Klagenfurt).