Nach Messer-Attentat: Karner gibt Pressekonferenz

Nach der grausamen Bluttat am Samstag mitten in Villach, bei dem ein 23-jähriger Syrer wahllos auf Passanten einstach und einen Schüler (14) tötete und weitere fünf Personen verletzte, kommt der Innenminister in die Stadt.

Wie heute bekanntgegeben worden ist, halten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz im Hof des Stadtpolizeikommandos Villach ab. Bereits gestern berichtete oe24, dass der Innenminister nach Villach reisen wird. Messer-Attentat: 1 Toter, 5 Verletzte Nach dem Messerattentat des 23-jährigen Ahmad G. auf mehrere Passanten am Samstagnachmittag in Villach, bei dem ein 14-Jähriger getötet worden ist, sind drei der Opfer am Sonntag intensivmedizinisch betreut worden. Einer davon war laut Polizei stabil. Zwei weitere Opfer waren leicht verletzt worden. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge. Die Tat hatte sich Samstagnachmittag in der Innenstadt, in der Nähe des Hauptplatzes, ereignet. Der Täter, ein aufenthaltsberechtigter syrischer Staatsbürger, wurde nach kurzer Zeit festgenommen.