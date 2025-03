Nach Villach-Anschlag: Innenstadt-Stärkung geplant

Erhöhung des Sicherheitsgefühls ist eines der Ziele.

Ktn. Die Spitzen der Stadt Villach haben ein Maßnahmenpaket für Prävention und die Stärkung der Innenstadt nach dem Terroranschlag von Mitte Februar präsentiert. So soll es etwa Workshops und Bürgerdialoge geben, weiters ist geplant, die Mieten der stadteigenen Geschäftsflächen um bis zu 30 Prozent zu reduzieren. Das Paket kostet die Stadt rund 200.000 Euro, die Wertschöpfung soll im Millionenbereich liegen, hieß es bei einer Pressekonferenz.

Rückblick: Am 15. Februar hatte ein 23-jähriger Asylberechtigter aus Syrien in der Nähe des Hauptplatzes wahllos auf umstehende Männer eingestochen, ehe er von einem syrischen Landsmann mit dem Auto angefahren und aufgehalten wurde. Der 23-Jährige tötete einen 14-jährigen Villacher und verletzte fünf weitere Personen teilweise schwer, er befindet sich in Untersuchungshaft.

Villach geht vom Motto "Villach trauert" unmittelbar nach dem Anschlag und "Villach hält zusammen" nach der Trauerwoche zu dem Leitspruch "grenzenlosstark" über. "Villach ist immer eine Stadt gewesen, die bei großen Herausforderungen agiert und nicht nur reagiert hat", erklärte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Das "Kraftpaket" bestehe aus drei Teilbereichen: "Der Gesellschaft Kraft geben", "Das Sicherheitsgefühl stärken" und "Der Wirtschaft Rückenwind geben".

Workshops in Schulen

In Kindergärten und Schulen wurden und werden Workshops zum Thema Gewalt und den Umgang mit Radikalisierung und Extremismus angeboten, sagte Vizebürgermeisterin und Sozialreferentin Gerda Sandriesser (SPÖ). Bürgerbeteiligung soll ebenfalls eine große Rolle spielen, es sind Diskussionsveranstaltungen, Vorträge und Workshops zu den Themen psychische Gesundheit und interkulturelle Gemeinschaft geplant.

Das Sicherheitsgefühl soll ebenfalls gestärkt werden, hierfür wurden laut Albel Forderungen an die Bundesregierung gesandt. So wird etwa eine "Firewall gegen Hassprediger" oder ein Verbot des politischen Islam gefordert. Zusätzlich soll in Bürgerdialogen erarbeitet werden, wie man das subjektive Sicherheitsgefühl stärken kann, etwa durch mehr Überwachung oder bessere Beleuchtung einzelner Orte.

Wirtschaft soll gefördert werden

Großer Teil des Paketes ist die Unterstützung der Innenstadtbetriebe. Mit der Aktion "Mehrwertfrühling" erhalten Villacherinnen und Villacher bis zu 25 Prozent ihres Einkaufes in Form von Villach-Gutscheinen retour. Diese können dann in der Villacher Innenstadt eingelöst werden. "Wir beleben dadurch die Innenstadt, wir schauen auf unsere regionalen Händler und Produkte", so der Obmann der Wirtschaftskammer Villach, Bernhard Plasounig.

Außerdem senkt die Stadt für Geschäftsflächen, die in ihrem Besitz sind, die Mieten um bis zu 30 Prozent. "Wir hoffen, dass hier auch private Vermieterinnen und Vermieter mitziehen werden", sagte Albel. Veranstaltungen in der Innenstadt werden ebenfalls gefördert, die Kosten dafür werden um die Hälfte reduziert.