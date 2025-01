Polizei findet abgängigen 74-Jährigen tot im Wald

Nach einer großen Suchaktion wurde der vermisste 74-Jährige leblos unter zwei Baumstämmen aufgefunden. Der Mann ist bei einem Forstunfall ums Leben gekommen.

Kärnten. Am Donnerstag kam es in Wunderstätten (Gemeinde Lavamünd im Bezirk Wolfsberg in Kärnten) zu einem tödlichen Forstunfall. Die Ehefrau eines 74-jährigen Wolfsbergers hatte die Polizei alarmiert, dass ihr Mann abgängig sei, da sie ihn telefonisch nicht erreichen konnte und befürchtete, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Als mögliche Aufenthaltsorte nannte die Ehefrau die Wohnadresse in Wolfsberg sowie ein Waldstück im Bezirk Völkermarkt, da ihr Mann dort Holzarbeiten durchführte.

Die Polizei konnte den Mann an der Wohnadresse nicht antreffen und fand sein Auto schließlich im Bereich Wunderstätten. Dort wurde eine Suchaktion im angrenzenden Wald eingeleitet. Mehrere Streifen, Diensthundeführer und der Polizeihubschrauber "Libelle FLIR" standen im Einsatz. Freunde des Mannes beteiligten sich ebenfalls an der Suchaktion.

74-Jähriger leblos unter zwei Baumstämmen gefunden

Die Hubschrauberbesatzung konnte einen Traktor finden und unweit davon eine Wärmesignatur feststellen. Gegen 20:00 Uhr wurden die Polizisten durch die Unterstützung aus der Luft zu dieser Stelle geleitet. Dort konnte der 74-jährigen Mann jedoch nur noch leblos unter zwei Baumstämmen aufgefunden werden. Die Bergung des Verunfallten erfolgte durch die Feuerwehr, wie die Polizei berichtet.

Die Feuerwehren Untermitterndorf und Lavamünd standen mit 25 Personen im Einsatz.