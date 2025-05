Schlagerstar Udo Wenders gratuliert allen Müttern musikalisch

Wenders wird auch “Ich komme sicher in den Himmel, weil meine Haare schon beim Teufel sind” singen.

Ktn. Am 11. Mai ist Muttertag und es findet wieder eine Muttertags-Feier am Hauptplatz in Feldkirchen statt. Für musikalische Stimmung sorgt Schlagerstar Udo Wenders, der mit seinen Hits wieder alle Mütter begeistern wird. Sein Hit "Amada Mia Amore Mio" hat mittlerweile 28 Millionen Youtube-Klicks. Bürgermeister Martin Treffner hält außerdem eine kleine Überraschung für jede Mama bereit. Die Feier startet um 14 Uhr. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Stadtsaal Feldkirchen statt. "Einfach Gaude machen, die Leute unterhalten!", freut sich Wenders auf seinen Auftritt.