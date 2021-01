Serien-Vergewaltiger: Gericht senkte Strafe ab

Die Strafe für einen der schlimmsten Vergewaltiger wurde jetzt gesenkt.

Kärnten. Zu 13 Jahren Gefängnis war der von den Komoren stammende John B. verurteilt worden. Der 30-Jährige hatte in seinem Prozess neun brutale Vergewal­tigungen gestanden. Über einen Zeitraum von vier Jahren passte er seine Opfer nahe einer Großdisco ab, zerrte sie in ein Maisfeld und verging sich an ­ihnen. Die Opfer sind teilweise bis heute schwer traumatisiert.

Die hohe Haftstrafe begründete der Schöffensenat mit der „besonderen Grausamkeit“ des Angeklagten.

Doch das Oberlandesgericht Graz empfand diese Strafe jetzt als zu hoch. Ein Berufungssenat unter Vorsitz von Richterin Karin Kohlroser kam nach Abwägung der Erschwerungs- und Milderungsgründe zu dem Ergebnis, dass zehn Jahre Haft angemessen seien. Das Urteil ist rechtskräftig.