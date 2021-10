Spektakulärer PKW-Brand auf der Südautobahn

Sechs Insassen konnten sich rechtzeitig aus einem brennenden Auto befreien.

Vier Erwachsene und Zwei Kinder konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie waren gerade in ihrem Pkw in Richtung Villach unterwegs. Aus noch unbekannten Ursachen, begann das Fahrzeug kurz nach der Abfahrt Klagenfurt Flughafen zu brennen.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen aufgegangen. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die FF Kalvarienberg. Die Autobahn musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.