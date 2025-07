Stadtbudget in Sicht: Klagenfurt will Zahlungsunfähigkeit abwenden

In Klagenfurt zeichnet sich nach langem Ringen erstmals wieder eine Mehrheit für ein Stadtbudget ab.

Klagenfurt. Nach über einem halben Jahr gibt es in Klagenfurt grünes Licht für ein neues Budget. Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) bestätigte, dass der Haushaltsentwurf mit 350 Millionen Euro Ausgaben und 348 Millionen Euro Einnahmen bereits in Druck gegangen ist. Die Deckungslücke von zwei Millionen Euro soll durch Sparmaßnahmen wie Gebührenerhöhungen, Personalreduktion und Immobilienverkäufe geschlossen werden. Zudem fließt ein Gemeindehilfspaket des Landes in Höhe von 13 Millionen Euro. Ein Begleitpaket mit weiteren Einsparungen soll am 15. Juli im Gemeinderat beschlossen werden. Damit soll die drohende Zahlungsunfähigkeit abgewendet werden.