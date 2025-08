Syrer (24) auf offener Straße niedergestochen

Ein 32 Jahre alter Kenianer wurde festgenommen

Ein 32 Jahre alter Mann aus Kenia ist verdächtig, am Sonntag gegen 23.00 Uhr einen 24 Jahre alten Syrer in Klagenfurt nach einem Streit auf offener Straße niedergestochen zu haben. Wie die Polizei berichtete, wurde die Gewalttat in der Gasometergasse verübt. Der 32-Jährige floh daraufhin in seine Wohnung, Zeugen verständigten die Rettung. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das schwer verletzte Opfer ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der Verdächtige wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen. Die mögliche Tatwaffe, ein Messer mit 15 Zentimeter Klingenlänge, wurde in der Wohnung gefunden. Der 32-Jährige war schwer alkoholisiert. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Zunächst konnten weder das Opfer noch der Verdächtige befragt werden. Die beiden Männer sind an unterschiedlichen Adressen in Klagenfurt gemeldet.