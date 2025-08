Trotz Waffenverbot wieder Messer-Attacke: 26-Jähriger beim Yppenplatz schwer verletzt

Das Opfer der Messerattacke erlitt Schnittverletzungen an Armen und im Kopfbereich.

Nur einen Tag nachdem das Areal rund um den Yppenplatz in Ottakring als Waffenverbotszone gilt - dies trat am 1. August in Kraft- wurde ein 26-Jähriger mit einem Messer in der Brunnengasse schwer verletzt. Von den Tätern, alle Beteiligten waren sofort geflüchtet, fehlt bisher jede Spur, eine Sofortfahndung war erfolglos. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, den 2. August gegen 21. 45 Uhr.

Zwei Passanten, welche den schwer Verletzten fanden, hatten bis zum Eintreffen der Einsatzskräfte erste Hilfe geleistet. Sie gaben aber an, den Angriff selbst nicht beobachtet zu haben.

Verletzungen an Armen und am Kopf

Im Zuge eines Streits war ein 26-Jähriger mit einem Messer attackiert worden. Das Opfer erlitt Schnittverletzungen an Armen und im Kopfbereich. Die Berufsrettung Wien übernahm kurz darauf die notfallmedizinische Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn in ein Spital. In unmittelbarer Nähe zum Tatort fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe, ein 30 cm langes Messer mit Blutspuren an der Klinge, und stellten dieses sicher. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.