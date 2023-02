Teenie-Mädchen von vier Mitschülern missbraucht

Der massive Übergriff auf eine unter 15-Jährige ereignete sich auf der Schultoilette.

Kärnten. Was bisher bekannt ist: Das Opfer begab sich in ein Krankenhaus und vertraute sich dort Ende Jänner der Ärztin an – obwohl die Burschen ihr noch gedroht haben sollen, niemanden etwas zu erzählen, dass der Haupttäter über sie auf dem WC der Schule hergefallen sie, weitere drei Jugendliche waren als Aufpasser, Zuschauer oder Mittäter involviert – alle Beteiligten sind zwischen 13 und 15 Jahren alt.

Vonseiten der Schule, den den Vorfall lieber verschwiegen hätte, heißt es: „Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden psychologisch betreut. Die Eltern wurden informiert. Suspendierungen wurden sofort ausgesprochen.“ Die Strafbehörden ermitteln.