Trafik-Räuber flüchtete mit Fahrrad – ins Bordell

Der 35-Jährige konnte in einem Rotlicht-Etablissement festgenommen werden.

Großeinsatz am Mittwoch in Villach. Ein bewaffneter Mann hat gegen Mittag eine Trafik beim Landeskrankenhaus überfallen und konnte dann mit der Beute auf einem Fahrrad flüchten.

Anhand von Videos aus einer Überwachungsanlage sowie von Zeugen-Aussagen kam die Polizei rasch auf die Spur eines 35-jährigen Einheimischen mit auffälliger Tätowierung.

Der Flüchtige konnte schließlich am frühen Abend in einem Bordell ausfindig und festgenommen werden. Einen Teil der Beute hatte der 35-Jährige noch bei sich – am heutigen Donnerstag soll der Räuber nun einvernommen werden.