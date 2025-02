Trauermarsch in Villach: Ganzes Land gedenkt Terror-Opfern

„Entsetzlich“, „unfassbar“ – seit Samstag herrscht nach dem Terror-Attentat eines IS-Fanatikers in Villach, der einem 14-jährigen Burschen das Leben kostete und fünf weitere, unschuldige Passanten verletzt wurden, im Land Trauer und Wut.

Trauer. Am Dienstagabend versammelten sich Tausende bei einem Gedenkmarsch durch die Innenstadt in Villach – wo der grausame Amoklauf geschah –, zündeten ein Lichtermeer an. Als Symbol gegen die Gewalt. Aus Mitgefühl für die Hinterbliebenen und Verletzten. An der Anschlagsstelle werden die Teilnehmer Blumen und Kerzen ablegen – danach geht es bei einem Schweigemarsch – alles unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen – zur Stadtkirche.

Dort sollte ein ökumenischer Gottesdienst mit dem katholischen Diözesanbischof Josef Marketz und dem evangelisch-lutherischen Superintendenten Manfred Sauer gefeiert werden.

Neben Landeshauptmann Peter Kaiser, seinem Vize Martin Gruber sowie dem Villacher Bürgermeister Günther Albel war auch Übergangskanzler Alexander Schallenberg vor Ort.

Trauerwoche in Villach, Umzug wackelt

Schock. Der Ort ist in einer Schockstarre. „Wie konnte das passieren – ausgerechnet hier?!“ fragen sich bei einem Lokalaugenschein von oe24.TV viele Bewohner. Der Landeshauptmann forderte nach einem Sicherheitsgipfel mehr Polizei.

Die ganze Woche lang trägt Villach Trauer. Events und Pressetermine wurden abgesagt. Zwar findet der Villacher Fasching ab Donnerstag statt – der Umzug Anfang März steht noch in den Sternen.