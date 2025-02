Der Schock über die Bluttat in Villach sitzt tief. Zahlreiche Kerzen und Blumen wurden in der Villacher Innenstadt abgelegt.

Das islamistische Messer-Attentat von Villach löste bei vielen tiefe Trauer, Wut und Fassungslosigkeit aus. Ein 14-Jähriger verlor sein Leben, drei weitere Menschen werden intensivmedizinisch betreut. Ein Video, welches derzeit kursiert, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.

Der Clip zeigt ein kleines Kind, vermutlich nicht älter als drei Jahre, wie es warm eingepackt im Schneeanzug vor einem Bankomat in der Innenstadt steht, wie "5 Minuten" berichtet. Ein Erwachsener - offenbar der Vater des Kindes - hilft gerade einem der Opfer des Messer-Attentäters. Er schreit dem Kind zu: "Dreh dich um, bitte dreh dich um" . Das Kind hält sich an die Anweisung, schaut aber immer wieder hilfesuchend nach dem Vater. Der Mann misst den Puls des Opfers, das regungslos am Boden liegt.

Immer wieder sieht man den Mann vom Opfer weggehen, um sein Kind umzudrehen, damit es die Tragödie nicht mit ansehen muss. Danach läuft er schnell wieder zum Opfer, er ist hin- und hergerissen.