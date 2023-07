Zwei 14-jährige Mädchen in Kärnten aus der Lavant gerettet

Rund 4.000 Teilnehmer bei der ''Pride Parade'' in Innsbruck Rund 4.000 Teilnehmer sind am Samstag bei der heurigen ''Pride Parade'' in Innsbruck ausgehend vom Parkplatz der Innsbrucker ''Olympiaworld'' in Richtung Innenstadt und wieder zurück zum Ausgangspunkt gezogen.