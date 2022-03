× Kindergarten-Mitarbeiter fordern mehr Geld und Personal

Gewerkschaft Younion rief zu Aktionen der öffentlichen Kindergärten in mehreren Bundesländern auf.

Wien. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Kindergärten gehen am Montag in mehreren Bundesländern auf die Straße. Unter dem von der Gewerkschaft Younion ausgerufenen Motto "Jetzt gibt's Wirbel 2.0" wird etwa für mehr Personal, mehr Geld und eine Ausbildungsoffensive demonstriert. Die Kindergärten selbst liefen wegen der gesetzlichen Betriebspflicht allerdings zumindest im Notbetrieb weiter.

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Mitarbeiter der öffentlichen Kindergärten demonstrieren vor dem Bildungsministerium in Wien.

In Wien versammelten sich rund 250 Personen vor dem Bildungsministerium. Der stellvertretende Younion-Vorsitzende Manfred Obermüller verlangte mehr Personal in den Einrichtungen - das betreffe sowohl die pädagogischen als auch Unterstützungskräfte. "Man hat immer gesagt: Das Bundesheer putzt sich zu Tode. Wir administrieren uns zu Tode." Die Kindergärten würden etwa Kanzlei-oder Reinigungskräfte brauchen. Außerdem müssten zusätzliche Bildungsanstalten für Elementarpädagogik eingerichtet werden, um mehr Fachpersonal zu bekommen. "25 Kinder in einer Gruppe sind zu viel."

ÖGB: "Es braucht ein bundeseinheitliches Rahmengesetz"

An gleicher Stelle wurde bereits im Oktober 2021 protestiert, erinnerte Younion-Frauenreferentin Judith Hintermeier. Ex-Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) habe zumindest Gesprächsbereitschaft gezeigt. "Und was kam? Ein Ministerwechsel. Und heute stehen wir mit den gleichen Forderungen hier." "Wir haben solche Kabeln (Ärger, Anm.)", meinte ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann. Immer wieder käme aus der Politik der Verweis auf fehlende Zuständigkeiten. Dabei sei das kein Problem. "Es braucht ein bundeseinheitliches Rahmengesetz für Elementarpädagogik. Das geht ganz schnell, wenn man will."

Auch die NEOS pochten darauf, dass sich der Bund mit den Ländern endlich auf österreichweite Qualitätskriterien einigt. Im Rahmen der neuen Bund-Länder-Vereinbarung müssten mehr Ressourcen für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehen, so Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre in einer Aussendung.

Derzeit sind die Kindergärten Aufgabe der Länder, die Qualitätsmindeststandards sehen deshalb in jedem Land unterschiedlich aus. Demonstriert wird neben Wien auch in anderen Bundesländern - in St. Pölten kamen etwa 50 Personen auf den Riemerplatz. In vielen Ländern stehen Aktionen erst am Nachmittag oder frühen Abend am Programm.

Anliegen "nachvollziehbar und verständlich"

Aus dem Bildungsministerium hieß es gegenüber der APA, die Anliegen des Kindergartenpersonals seien "nachvollziehbar und verständlich". Es gebe für die laufende 15a-Vereinbarung zur Elementapädagogik zwischen Bund und Ländern ein Bekenntnis der gesamten Bundesregierung, die Mittel für die Elementarpädagogik deutlich zu erhöhen. "Die Verfassung sieht allerdings nicht vor, dass der Bund Regelungen erlässt. Kompetenzdiskussionen bringen uns hier nicht weiter."

In Wien folgen am 29. März Demos der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der privaten Kindergärten, Horte und schulischen Freizeitpädagogik - an diesem Tag bleiben diese Einrichtungen zu.