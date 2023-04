Klima-Kleber legen Wien und Graz lahm

In Wien brachten Aktivisten den Verkehr auf der Reichsbrücke in beiden Fahrtrichtungen zum Erliegen; in Graz wurde der Opernring stillgelegt

Gemeinsam fordern sie, dass Kanzler Nehammer und Vizekanzler Kogler die Wissenschaft zur Klimakrise endlich ernst nehmen und wenigstens die billigsten, einfachsten Schutzmaßnahmen umsetzen: Tempo 100 auf der Autobahn, und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen.

‼️ PROTEST AUF REICHSBRÜCKE ‼️



✊ Unsere Regierung nimmt die lauten Warnungen aus den Wissenschaften nicht ernst. Deswegen leisten wir zivilen Ungehorsam.#LetzteGeneration pic.twitter.com/mHaWbwjcIY — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) April 17, 2023

Vivien Breinbauer (25) hat sich heute in Graz zum ersten Mal an der Straße festgeklebt. Sie will damit die Gesellschaft aufrütteln: “Die Erderhitzung tötet, und das schon heute. Obwohl Millionen junger Leute auf der ganzen Welt seit Jahren für unsere Zukunft auf die Straße gehen, ist der Politik meine Generation bis heute egal. Ich bin fassungslos, dass die Profite der Öl- und Gasindustrie noch immer über Menschenleben gestellt werden. Ich stelle mich dem Alltag in den Weg, weil ich dieser fossilen Zerstörung nicht länger zusehen kann – und weil die Geschichte zeigt, dass friedlicher Widerstand das effektivste Mittel ist, um eine solche Gesellschaftskrise zu überwinden.”

‼️ PROTEST AM GRAZER OPERNRING ‼️



✊ Solange unsere Zukunft von der Regierung völlig kriminell aufs Spiel gesetzt wird, werden wir friedlichen Widerstand leisten.#LetzteGeneration pic.twitter.com/XN5qczBgD0 — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) April 17, 2023



Lena Leschnig (23) ist in Wien auf der Straße. Sie fürchtet sich vor dem, was noch kommen wird: “Ich habe Angst vor der Zukunft. Für mich, für meine Familie und vor allem für meine kleine Schwester, und auch für alles Leben auf der Welt. Fluten in Kärnten und in Pakistan, Waldbrände in Griechenland und in Kalifornien, extreme Dürre in Deutschland und am Horn von Afrika: die Klimakrise trifft uns alle, aber die Menschen im globalen Süden trifft sie noch härter. Dabei sind die Wetterextreme von heute nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Ich bin im friedlichen Widerstand, weil wir alle eine Überlebenschance verdient haben – nicht nur die Superreichen in ihren Luxusbunkern.”