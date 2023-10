× Klima-Kleber legen Wiener Ring lahm

Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" protestierten heute unter dem Motto "Halloween-Marsch" am Ring und legten den Verkehr lahm.

Wien. Heute, an Halloween, betraten Menschen der Letzten Generation den Ring auf Höhe des Volkstheaters und wanderten im Schneckentempo in Richtung Parlament. Verkleidet als Politiker wie Nehammer, Plakolm, Schallenberg oder Kogler machten sie auf die Trägheit der Regierung in Sachen Klimaschutz aufmerksam.

"Besonders gruselig: Bis heute befeuern diese Politiker:innen mit fossilen Subventionen die Klimakatastrophe. Daher verlangten die Menschen mit ihrem Protest, dass die Empfehlungen aus dem Klimarat endlich ernst genommen werden – etwa die Forderung nach einem Ende klimaschädlicher Subventionen", erklärt die Aktivisten-Gruppe "Letzte Generation" ihren Protest.

© Letzte Generation Österreich ×

© Letzte Generation Österreich ×

© Letzte Generation Österreich ×

"Regierung gießt Öl ins Feuer"

"Mit milliardenschweren Subventionen für fossile Energie gießt unsere Regierung weiter Öl ins Feuer. Der Klimarat der Bürger:innen hat einstimmig gefordert, alle klima- und damit zukunftsschädlichen Förderungen schrittweise und sozial abgefedert abzuschaffen. Mit dem Geld sollen stattdessen klimafreundliche Innovationen und Investitionen finanziert werden. Warum ist dieser grundvernünftige Vorschlag nicht längst in ein Gesetz gegossen, Herr Bundeskanzler?", fragte Klima-Aktivist Lukas Zimmermann (28).

Die Klima-Aktivisten kritisieren, dass der Klimarat der Bürger seine Empfehlungen im Sommer 2022 vorgelegt habe und die Regierung die Umsetzung der Vorschläge bis heute schuldig bleibe.