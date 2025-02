"Konsul" mit Fantasieausweis: Deutscher Reichsbürger (64) in Österreich festgenommen

Ein 64-jähriger deutscher Reichsbürger ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt festgenommen worden.

Er begleitete einen Mann zur Verhandlung, der sich als Mitglied der staatsfeindlichen Bewegung des Bundesstaats Preußen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten musste, teilte die Polizei mit.

"Konsul" mit Fantasieausweis

Der 64-Jährige sieht sich laut Polizei selbst als "Konsul" und führte einen Fantasieausweis mit sich. Gegen den Deutschen wurde ein Aufenthaltsverbot erwirkt. Die Vernetzung zwischen Mitgliedern des Bundesstaates Preußen und der gefährlichen deutschen Reichsbürgerszene sei schon lange bekannt, so die Polizei weiter.

Mitglied des "Bundesstaats Preußen"

Es sei jedoch noch nie vorgekommen, dass eine Person aus der genannten deutschen Szene in Kärnten auftrat. In dem Prozess wurde dem Mitglied des Bundesstaats Preußen vorgeworfen, eine Staatsanwältin mit dem Tod bedroht zu haben, um sie an den Ermittlungen gegen ihn zu hindern.