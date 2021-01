"Landjugend lässt Sau raus": Aufstand gegen "Standard"

''Der Standard'' zog eine Parallele zwischen Landjugend und Favoriten-Krawallen.

Nach den Krawallen von Favoriten gibt es Kritik an einem Kommentar von Standard-Autor Hans Rauscher. Der zog am Freitag eine Parallele zwischen den Ausschreitungen und „Krawall bei Lass-die-Sau-raus-Gelegenheiten unter der heimischen Landjugend“.Sofort rückte die Führung der Landjugend aus, drohte mit „rechtlichen Schritten“ und fordert eine „Entschuldigung“. In ÖSTERREICH ärgert sich aber auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.