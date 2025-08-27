Leiche in Donau: Mörder in Wien geschnappt!

Nach der Auffindung einer Wasserleiche auf der Donauinsel wurde ein 42-jähriger Pole festgenommen, der einen Landsmann - ob er es alleine war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen - aus dem Obdachlosenmilieu erschlug.

Wien. Wie oe24 berichtete, wurde vergangene Woche im Donaustrom zwischen Nord- und Floridsdorfer Brücke eine Wasserleiche geborgen. Beim Opfer handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus dem Obdachlosenmilieu. Wie Erhebungen anhand seiner Fingerabdrücke ergaben, war er ein aus Polen stammender Obdachloser, der jetzt in Wien ohne jede Bleibe - im Sommer vermutlich auf der Donauinsel - lebte.

Im Zuge intensiver Ermittlungen im Umfeld des Opfers konnte nun ein 42-jähriger Pole festgenommen werden, der, wie es die Polizei noch vorsichtig ausdrückt, im Zusammenhang mit dem Tod des 37-Jährigen - der mit eingeschlagenem Schädel im Wasser trieb - steht. Da im nahen Uferbereich Schleifspuren festgestellt werden konnten und der festgenommene Verdächtige offenbar von seiner Konstitution bzw. vom möglichen Alkoholkonsum, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er den Toten nicht allein zum Wasser umgebracht hat. Die Ermittlungen gegen Helfer oder gar Komplizen bei der brutalen Bluttat gehen weiter.

© apa

Der verhaftete 42-Jährige indes zeigte sich in seiner Vernehmung nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien – Ermittlungsbereich Leib/Leben - sind wie gesagt im Gange.